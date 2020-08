Il vizio segreto della Regina Elisabetta: quando lo vede impazzisce… (Di martedì 11 agosto 2020) La Royal Family è costantemente sotto il mirino del gossip. I tabloid inglesi spesso sono spietati e anche a distanza di anni si scoprono dettagli segreti sui componenti della nota famiglia. La Regina Elisabetta è senza ombra di dubbio una maestra di stile, la donna segue e rappresenta appieno tutto ciò che riguarda l’ “etichetta” del Palazzo. Anche lei tuttavia, che appare sempre così perfetta e intoccabile ha i suoi vizi segreti e ogni tanto qualcuno viene a galla… Vediamo insieme di cosa si tratta. La Regina come un comune mortale: la sua passione La dieta della Regina, come quella di tutti i componenti della Famiglia Reale, è studiata alla perfezione da nutrizionisti ed esperti. Ovviamente la sovrana segue ... Leggi su velvetgossip

archeotweet : RT @susyvianello: Vi svelo un segreto: Quelli innamorati non vi tradiscono. Il tradimento non è un vizio tipo il fumo. Perché ho sentito di… - Shinraxpgdr : @kirishimaxpgdr 'Bizzarro. Non riesco a dedurre se questa assenza di interesse sia legata al mantenimento del segre… -

Ultime Notizie dalla rete : vizio segreto Vizi italiani: i segreti non finiscono mai, nessuna trasparenza anche sul Covid PRP Channel Viaggio nel Somerset, dentro il giardino segreto di Colin Firth

Torna sul grande schermo «Il giardino segreto» con Colin Firth e Julia Walters in uscita il 7 agosto. Siamo andati a vedere il giardino (vero), magico come quello del film È bellissimo, quando si viag ...

Alla scoperta di cinque mete segrete dello Stivale

Quest’anno l’estate 2020 è tutta italiana. Profumi, sapori, storia, mistero… le bellezze nostrane sono innumerevoli e tutte da scoprire. Per questo, glo presenta una guida dei luoghi più belli e scono ...

Torna sul grande schermo «Il giardino segreto» con Colin Firth e Julia Walters in uscita il 7 agosto. Siamo andati a vedere il giardino (vero), magico come quello del film È bellissimo, quando si viag ...Quest’anno l’estate 2020 è tutta italiana. Profumi, sapori, storia, mistero… le bellezze nostrane sono innumerevoli e tutte da scoprire. Per questo, glo presenta una guida dei luoghi più belli e scono ...