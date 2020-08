Il referendum non è “popolo contro élite”, ma i tifosi del taglio ai parlamentari agitano già le sciarpe (Di martedì 11 agosto 2020) C’è in giro un’aria supponente insufflata dai sostenitori del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari che echeggia vecchie idiosincrasie verso le élite, o presunte tali, che si battono per il No. Lo schemino, un po’ da sezione comunista anni Cinquanta, è semplice: chi è contro di noi coltiva ubbie intellettualistiche sganciate dai bisogni popolari, sfoggia un sapere inutile se non addirittura al servizio della reazione – e magari è prezzolato – ed è comunque destinato alla condanna della Storia. Il dubbio di una minoranza vissuto come un intralcio o addirittura come masochismo, con sottinteso, e talora esplicito, ammonimento a rientrare nei ranghi: il tono è del Politico contro l’Intellettuale lontano dalle ... Leggi su linkiesta

makkox : c'è sta teoria della fuga di notizie pro referendum. però viaggia parallela la tesi per cui ha sbagliato chi ha scr… - borghi_claudio : @alessandro__80 Sempre detto! Infatti in Parlamento la Lega ha sempre votato per il taglio dei parlamentari perché… - TNannicini : Sul #referendum siamo di fronte a un paradosso: i fautori del sì al taglio dei parlamentari chiedono un voto non su… - VillaIsolina : RT @cattivamamy: No caro Manlio Di Stefano ,non si mettono in giro BUGIE per avere gioco facile al REFERENDUM ,non siete credibili IO VOTE… - nickmol68 : @luigidimaio Per quanto possa essere immorale, Hai rotto le balle, non mi faccio distrarre, voterò comunque NO al referendum -