Hawken, lo sparatutto mech free-to-play, è stato resuscitato dai fan in modalità single player (Di martedì 11 agosto 2020) Il cult sparatutto a tema mech free-to-play Hawken è stato chiuso su PC all'inizio del 2018 e rimosso da Steam, ed i fan questo non lo hanno mai accettato. Nonostante la sua travagliata storia di sviluppo, Hawken era unico sia per essere un gioco free-to-play che per avere al suo interno dei mech. Finora varie dichiarazioni e voci sul revival del gioco si sono rivelate false, il sito ufficiale è completamente inattivo e i suoi account sui social media sono diventati dormienti o sono stati cancellati.I fan, tuttavia, non si sono dati per vinti. Un gruppo che si riferisce a se stesso come Hawakening ha lavorato duramente per far ripartire il gioco e ha finalmente incontrato un certo successo. Il gioco quindi ... Leggi su eurogamer

