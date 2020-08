“Harry e Meghan in vacanza nella villa di George Clooney sul lago Como, tra bagni in piscina e giri in moto” (Di martedì 11 agosto 2020) Un soggiorno in riva al lago di Como, nella villa di George e Amal Clooney, per rilassarsi dopo il matrimonio reale tra pomeriggi in piscina e giri in moto: la vacanza italiana di Harry e Meghan è uno degli episodi raccontati nella biografia Finding Freedom, appena uscita in libreria. Una vacanza sul lago non è certo tra gli aneddoti scandalosi che promettevano gli autori: nella villa italiana del divo di Hollywood e della moglie, avvocatessa specializzata in diritti umani, gli ospiti reali sono quasi la regola. Anche la principessa Eugenia di York (sorella di Beatrice e figlia di Sarah Ferguson) e Jack Brooksbank hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

The__Bing : Mitchell e Cam travestiti da Principe Harry e Meghan..AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ?????????????????? - ModaCorriere : Harry e Meghan, ecco perché il libro-scandalo Finding Freedom non salverà la loro immagine - IOdonna : Gelosie, rivalità tra fratelli, perfidi funzionari di corte: la soap opera dei Windsor - autoportante_ : x: perché ti sei innamorato di meghan? harry: - moltomaltese : RT @LaStampa: Non aveva paura di fare pipì nei boschi: così Harry si è innamorato di Meghan in Botswana -

Ultime Notizie dalla rete : “Harry Meghan