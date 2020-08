Grado conferma lo spettacolo pirotecnico di ferragosto e…molto altro ancora! (Di martedì 11 agosto 2020) La linfa della ripartenza scorre veloce nell’albero dell’estate di Grado. L’Amministrazione comunale e gli operatori, nel confermare il “tutto aperto in sicurezza”, annunciano lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico che, come da tradizione, viene offerto ai turisti e ai visitatori nella notte di ferragosto, per definizione il cuore della stagione calda. L’”incendio del mare” avrà inizio alle ore 23.00 di sabato 15 e sarà ben visibile dal lungomare e dagli stabilimenti del borgo marinaro, con l’invito per tutti a stupirsi e divertirsi rispettando le norme di sicurezza consigliate in queste settimane. Periodo nel quale non solo Grado ha vissuta una discreta serenità pur nell’emergenza, ma anche il suo ... Leggi su laprimapagina

