Donadoni, partenza disastrosa: lo Shenzhen FC esonera l’ex CT (Di martedì 11 agosto 2020) E' durata poco più di un anno l'avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Shenzhen FC. Il tecnico italiano era arrivato alla guida della squadra cinese il 30 luglio 2019, senza riuscire a evitare la retrocessione del club nella categoria cadetta. Il ripescaggio aveva concesso una seconda chance, ma i recenti risultati non hanno aiutato l'ex Commissario Tecnico della Nazionale azzurra a salvarsi. Infatti in quattro incontri disputati, la squadra di Donadoni ha incassato ben 3 sconfitte. Difficile sperare così di essere ancora supportato dalla società.caption id="attachment 382863" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionESPERIENZADonadoni è un tecnico esperto che ha accumulato una discreta esperienza nel nostro campionato. Ha allenato il Livorno, guidandolo fino alla ... Leggi su itasportpress

