Di Maio si scatta un selfie con Scanzi. Ma i fan lo massacrano così (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – “Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna. Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti”. Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Ordunque l’abbronzatissimo ministro degli Esteri, a forza di predicare la necessità del distanziamento sociale ai tempi del coronavirus, avrà pensato che una scappatella dall’ortodossia a lui era concessa. E invece, il suo selfie con l’amico Scanzi non è propriamente piaciuto ai suoi fan. La foto in questione Di Maio ha pensato bene di pubblicarla su Facebook, convinto di far cosa gradita ai suoi follower. D’altronde suvvia, una bella immagine che lo ritrae sorridente senza ... Leggi su ilprimatonazionale

