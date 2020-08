Deputati e 600euro, la Lonardo controcorrente: “Non capisco tutta questa polemica” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La storia dei Deputati che hanno incassato i 600 euro ha creato polemiche e imbarazzi. Si è alzato un polverone con la richiesta di riconsegna della somma e di dimissioni. Nella bufera anche il numero uno dell’Inps che non ha voluto svelare i nomi. Insomma tutti in una direzione: la condanna. Ma c’è anche chi va controcorrente e lo ha messo “nero su bianco” con un post pubblico. Si tratta della senatrice Lonardo che ha espresso il suo pensiero. “I 5 presunti Deputati che avrebbero incassato i 600 euro, hanno commesso un atto sicuramente eticamente scorretto, ma, non è reato. Ebbene! Credo che, a questo punto, sarebbe più giusto che i diretti interessati si autodenunciassero alla stampa, palesando le loro ragioni, ... Leggi su anteprima24

CiaoGrosso : RT @Storace: Ci sono gli #onorevoli cialtroni da #600euro. Ma ora è l’#Inps a dover spiegare che ha combinato. Troppe notizie fasulle ht… - adaalighi : RT @ilvocio: Che poi ci arrabbiamo per i 1000€ presi regolarmente e dimentichiamo i miliardi rubati dagli evasori che stanno in parlamento.… - angolotre : RT @Kotiomkin: Quei #600euro al mese di #bonus Covid chiesti da 5 deputati che guadagnano 13 mila euro al mese ci hanno fatto capire la dif… - adaalighi : RT @ilvocio: 5 deputati hanno preso l'indennizzo Covid da 600€ (passato a 1000) nonostante lo stipendio da 12.000€. #Salvini li offende, ma… - FilonediLarissa : RT @Storace: Ci sono gli #onorevoli cialtroni da #600euro. Ma ora è l’#Inps a dover spiegare che ha combinato. Troppe notizie fasulle ht… -