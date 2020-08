Dalla Spagna: dietrofront Real, niente prestito per Odegaard (Di martedì 11 agosto 2020) Cambio di rotta per Martin Odegaard: il talento norvegese, dapprima promesso in prestito alla Real Sociedad per il secondo anno consecutivo, potrebbe tornare in forza ai blancos. La decisione sarebbe frutto del “diktat” di Zidane che, secondo le indiscrezioni lanciate da As e Marca, vorrebbe puntare sul centrocampista ventunenne per la definitiva consacrazione con il Real Madrid, dopo la girandola di prestiti tra Heerenveen, Vitesse e appunto Real Sociedad. Doccia fredda per il tecnico dei baschi Alguacil: il rientro ai galacticos di Odegaard gli impedirebbe di godersi per un’altra stagione il suo gioiellino. Fonte: twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Rientra in Irpinia dalla Spagna: positivo al coronavirus, tamponi per i familiari Fanpage.it Coronavirus: Asl Puglia, nuovi contagi arrivano dall'estero

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Dei 20 nuovi contagi registrati oggi in Puglia, 18 sono persone rientrate a casa o arrivate dall'estero per le vacanze, confermando che ora l'attenzione maggiore riguarda i cos ...

Coronavirus: nel Lazio pronti test sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia

La Regione Lazio si sta organizzando per sottoporre a test chi rientra dalle vacanze in aree ad alta incidenza di contagi per Covid. Secondo quanto si apprende la Regione, in attesa di un provvediment ...

