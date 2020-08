"Conte preferisce Sallusti a me?". Invito a cena, Feltri risponde: premier fatto a pezzi (Di martedì 11 agosto 2020) Alla festa di affaritaliani.it, che si è tenuta ieri, lunedì 10 agosto, l'ospite d'onore era Giuseppe Conte, il premier, che è stato chiamato anche ad esprimere le sue preferenze in termini di stampa e giornali (provando palpabile imbarazzo quando era stato chiamato a rispondere su Marco Travaglio, il direttore del fatto Quotidiano che è una sorta di portavoce, o "groupie", del premier). Tra le varie domande, ne è piovuta una che circa recitava: se dovesse scegliere con chi andare a cena tra Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti, lei chi sceglierebbe? E il presunto avvocato del popolo ha indicato Sallusti, definito "più ragionevole". Qualche ora dopo, ecco piovere su Twitter la risposta del ... Leggi su liberoquotidiano

Alla festa di affaritaliani.it, che si è tenuta ieri, lunedì 10 agosto, l'ospite d'onore era Giuseppe Conte, il premier, che è stato chiamato anche ad esprimere le sue preferenze in termini di stampa ...

Alla festa di affaritaliani.it, che si è tenuta ieri, lunedì 10 agosto, l'ospite d'onore era Giuseppe Conte, il premier, che è stato chiamato anche ad esprimere le sue preferenze in termini di stampa ...