Condanna a morte per un cantante Nigeriano

Un tribunale dell'Alta Sharia nella zona di Hausawa Filin Hockey dello stato Condanna a morte Yahaya Sharif-Aminu, 22 anni. L'accusa è quella di aver commesso una blasfemia per una canzone che ha diffuso tramite WhatsApp a marzo.

Un tribunale dell'Alta Sharia nella zona di Hausawa Filin Hockey dello stato condanna a morte Yahaya Sharif-Aminu, 22 anni. L'accusa è quella di aver commesso una blasfemia per una canzone che ha diff ...