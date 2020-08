Ciciclista investito da un trattore a Boffalora: è grave (Di martedì 11 agosto 2020) Boffalora, Lodi,, 11 agosto 2020 - Rovinoso incidente a Boffalora D'Adda. Un uomo di 50 anni in bicicletta è stato travolto da un trattore mentre percorreva l'angolo tra via Nenni e via Lodi. La ... Leggi su ilgiorno

Non ce l’ha fatta il ciclista di 50 anni travolto dal trattore a Boffalora, intorno alle 14. L’uomo si è spento dopo il trasporto, in gravi condizioni, all’ospedale di Lodi, a causa delle gravi ferite ...

Fraore, la betoniera ha investito un ciclista prima di ribaltarsi. Morto l'autista 31enne - Video

Fraore, la betoniera ha investito un ciclista prima di ribaltarsi a lato della tangenziale. Morto l'autista 31enne. Ferite di media gravità per il ciclista 72enne. Guarda il servizio di 12Tg Parma.

