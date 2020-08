CdS - ADL non fa sconti per Koulibaly: oltre al City altri 3 club sperano in uno sconto (Di martedì 11 agosto 2020) De Laurentiis non intende fare sconti per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore viene valutato 90 milioni di euro, cifra al momento ritenuta altissima da tutti i club interessati. Leggi su tuttonapoli

Non ci sarà a breve il rinnovo di contratto di Rino Gattuso col Napoli, il problema principale è relativo alle clausole, ma col presidente c'è piena sintonia sul mercato, riporta il Corriere dello Spo ...

CALCIOMERCATO NAPOLI – La stagione è terminata con la sconfitta contro il Barcellona e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Appuntamento a Castel di Sangro, dunque, tra circa due settim ...

CALCIOMERCATO NAPOLI – La stagione è terminata con la sconfitta contro il Barcellona e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Appuntamento a Castel di Sangro, dunque, tra circa due settim ...