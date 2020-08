Benevento, ufficiale l’arrivo di Glik: sarà giallorosso fino al 2023 (Di martedì 11 agosto 2020) Kamil Glik è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento.Il difensore polacco tornerà in Serie A a quattro anni dall'ultima esperienza in Italia. L'avventura del classe '88 è infatti terminata dopo quattro stagioni con un totale 166 presenze e 14 reti collezionate. Il club giallorosso ha acquistato a titolo definitivo il cartellino del giocatore ex Palermo e Torino, il quale ha firmato un contratto triennale. Di seguito il comunicato."Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023.Kamil Glik ... Leggi su mediagol

