Azzolina, ancora una gaffe: scrive “infrazione” invece di “effrazione” (Di martedì 11 agosto 2020) Il ministro dell’istruzione ha commentato l’assalto a una scuola nel Foggiano, ma ha sbagliato un paio di vocaboli. E non potevano mancare gli sfottò social nei confronti della Azzolina dopo questo errore. Lucia Azzolina ne ha combinata un’altra delle sue. Il ministro dell’istruzione si è reso protagonista, nella giornata di ieri, di una nuova gaffe … L'articolo Azzolina, ancora una gaffe: scrive “infrazione” invece di “effrazione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

dado75x : @gladiatoremassi Fa venire i brividi pensare a quanta gente senza senso abbia richiesto e ricevuto i 600 euro nonos… - MichelaRoi : RT @AnselmoDelDuca: Dopo otto ore questo tweet imbarazzante e ignorante della titolare dell’#Istruzione #Azzolina non e’ ancora stato canc… - Soulfly98318008 : @andr900 Ma soprattutto, almeno Manlio Di Stefano ha avuto l'accortezza di ripubblicare il suo twitt correggendolo.… - albiuno : RT @maninblack53: @cristianalaz Qualcuno dice ancora che #Azzolina è criticata in quanto giovane donna? Il mazzo che si sarebbe fatto studi… - ilFrancoTirator : RT @maninblack53: @cristianalaz Qualcuno dice ancora che #Azzolina è criticata in quanto giovane donna? Il mazzo che si sarebbe fatto studi… -