Antonella Clerici aderisce ad una campagna importante: “Non fatelo” (Di martedì 11 agosto 2020) Questo articolo Antonella Clerici aderisce ad una campagna importante: “Non fatelo” . Antonella Clerici ha aderito ad una campagna per il sociale molto importante e che mette in risalto un problema gravoso soprattutto in estate: la foto. Antonella Clerici ha voluto aderire ad una campagna per il sociale davvero molto importante e che soprattutto, purtroppo, ancora oggi ogni estate vede tantissimi trasgressori effettuare dei veri e propri … Leggi su youmovies

RamboDeNa : Tre per Zero La Juventus peggio dell'MD di Antonella Clerici - foodaffairs_it : MD torna in TV ad agosto con Antonella Clerici e la campagna 'La Buona Spesa'. Hashtag #ioscelgoitaliano… - zazoomblog : Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento ad Anna Moroni non piace al web [FOTO] - #Antonella #Clerici… - infoitcultura : Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento a Anna Moroni non piace - infoitcultura : Antonella Clerici il commento a Anna Moroni non piace ai fan -