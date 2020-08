Alyssa Milano, capelli persi a causa del Coronavirus: “Prendilo sul serio” (Di martedì 11 agosto 2020) Alyssa Milano condivide sui social un video nel quale mostra alcune ciocche dei suoi capelli rimaste attaccate al pettine, dopo la doccia. In questi giorni, l’attrice di Streghe aveva rivelato di essere risultata positiva al test degli anticorpi del Coronavirus, dopo mesi di malesseri e tre esiti negativi. Con il video pubblicato sui social, Alyssa … L'articolo Alyssa Milano, capelli persi a causa del Coronavirus: “Prendilo sul serio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

"Ecco cosa fa il Covid-19 ai tuoi capelli. Prendete questa malattia seriamente per favore!!". Alyssa Milano mostra in un video condiviso sui social una tra le conseguenze del coronavirus: una vistosa ...Alyssa Milano sta perdendo una quantità di capelli enorme per colpa del Covid. L’attrice americana, famosa soprattutto per il suo ruolo nella serie tv ‘Streghe’, ha voluto mostrare sul social la quant ...