X-Factor 14: feeling tra i giudici? (Di lunedì 10 agosto 2020) Manca ormai pochissimo alla nuova edizione di X-Factor e molta attenzione è puntata sulla nuova giuria. In tanti sono curiosi di vedere come queste nuove personalità lavoreranno insieme. I giudici hanno deciso quindi di rilasciare un’intervista. X-Factor sta ormai per partire e tutti sono curiosi di vedere i nuovi casting ma soprattutto i nuovi giudici. La trasmissione lo scorso hanno non è andata benissimo per questo gli autoriArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Factor feeling ‘X Factor 14’, i giudici Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton si raccontano a Vanity Fair: “Siamo uniti come in una sit-com” Isa e Chia Mika dolore per morti Beirut, sua città natale: “Straziante” e il ricordo

Mika ha voluto esprimere il suo cordoglio per tutte le vittime di Beirut, la sua città natale, con cui ha un legame speciale che non potrà spezzarsi mai. Le due esplosioni hanno colpito al cuore tutti ...

Mika ha voluto esprimere il suo cordoglio per tutte le vittime di Beirut, la sua città natale, con cui ha un legame speciale che non potrà spezzarsi mai. Le due esplosioni hanno colpito al cuore tutti ...