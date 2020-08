Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 15:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN TAMPONAMENTO IN CORSIA DI SORPASSO, CAUSA CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E PISANA SULLA PONTINA ALTRO INCIDENTE, COINVOLTI 4 VEICOLI, PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IL TRAFFICO, IN DIREZIONE Roma E’ DEVIATO IN COMPLANARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PROSEGUIRANNO FINO AL 23 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI CIRCOLazioNE INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA MB4. IL ... Leggi su romadailynews

