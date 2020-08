"Un ponte sommerso". Conte e lo stretto di Messina: fin dove si spinge la propaganda del premier (Di lunedì 10 agosto 2020) sommerso dall'attività di governo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa andare sott'acqua anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Per ora, ammette, «non ci sono le condizioni». Tuttavia gli piace immaginarselo addirittura come «un miracolo di ingegneria, magari anche sottomarino», un po' sullo stile del tunnel sotto la Manica che collega Francia e Gran Bretagna. Tuttavia il capo del governo ritiene che prima deve essere realizzata l'alta velocità. A Ceglie Messapica, nel Brindisino, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La Piazza", Conte rimanda anche il giudizio sull'ingresso di operatori di Pechino sulla rete 5G, perché «prima di dire ... Leggi su liberoquotidiano

Maltempo in Valcamonica, alluvioni e frane a Ponte di Legno: strade interrotte e case evacuate Il maltempo ha provocato danni nella notte a Ponte di Legno, in Valcamonica. Un violento temporale ha fat ...