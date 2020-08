Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 13:10 (Di lunedì 10 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio mi autodenuncio di politica perché non voglio e non potrei farlo non potrei perché ho avuto faccio la spesa mantengo mia figlia addirittura ogni tanto mi piace uscire e durante le ferie andare in vacanza così Anita Pirovano consigliera comunale di Milano per la lista Milano progressista si autodenuncia con un post su Facebook per aver richiesto all’INPS bonus covid da €600 al mese per le partite IVA come tanti proseguo in legno perché surreale su parlamentare in carica Brescia ammortizzatori sociali e penso sia paradossale che una misura di sostegno al reddito non prevede nessuna soglia di reddito un morto da dire di feriti almeno 200 arresti il bilancio ancora parziale della notte di scontri in Bielorussia seguito del risultato delle ... Leggi su romadailynews

fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - junews24com : Pirlo costruisce una Juve su misura: i bianconeri potrebbero giocare così - - ZiaCandida : RT @ritadallachiesa: Uguali uguali a noi..... La Grecia vieta per legge la macellazione dei cavalli - La Stampa - Ultime notizie di cronaca… -