«The Rain 3», il finale in streaming su Netflix con un po’ di amarezza (Di lunedì 10 agosto 2020) Un mondo devastato da una pioggia assassina (The Rain). Pochi superstiti che resistono a un futuro distopico di homines homini lupi. Due fratelli - uno con super poteri - uniti da un mistero da sciogliere. Un attore da Oscar nel cast (Mikkel Boe Følsgaard, interprete di Royal Affair) Sulla carta The Rain, la prima serie Netflix Original di Danimarca, aveva tutte le carte per segnare un grande successo ed era coraggiosa nel giocarsi al primo colpo un titolo di fantascienza, ma è andata meno bene del previsto con tanto di cancellazione (a occhio) anticipata. Difficile sostenere a lungo le spese di questo tipo di produzione se non si fa centro in modo preciso e da noi il problema è stato anche di doppiaggio non riuscitissimo in un momento, due anni fa, in cui ancora non avevamo fatto l’abitudine che abbiamo oggi ... Leggi su gqitalia

NetflixIT : Previste abbondanti precipitazioni di feelings. La stagione finale di The Rain è ora disponibile. - GoodforWho1 : [SPOILER THE RAIN] o nome disso é lepra, rasmus - gldnflicker : @sweetwalIs Jajsjsjsj nono estoy viendo the rain - DonnaGlamour : Lukas Løkken: tutto quello che non sai sul volto della serie The Rain - Gustavo59Souza : Marquei como visto The Rain - 3x3 - Stay Strong -