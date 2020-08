Stadio Collana di Napoli, la Gdf indaga sul contratto di concessione (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono in corso “approfonditi accertamenti concernenti il contratto di concessione, intercorrente tra la Regione Campania e la Giano Ssd Srl” e in particolare “l’affidamento in uso e gestione del complesso sportivo Collana di Napoli”. A comunicarlo è il Comando provinciale della Guardia di Finanza che svolge le indagini “attraverso il proprio nucleo di polizia finanziaria, e con il coordinamento della Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, nella persona del sostituto Procuratore generale, Davide Vitale”. Nel corso delle attività di indagine (in corso da oltre un anno) “ono state rilevate – si legge nella nota diffusa dalla Gdf – una serie di criticità in relazione alla mancata esecuzione delle verifiche, da parte della ... Leggi su ildenaro

