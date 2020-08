Simon Cowell, incidente in bici elettrica. Fratture multiple alla schiena (Di lunedì 10 agosto 2020) Simon Cowell , il popolare giudice di talent show come 'X Factor', 'Pop Idol', 'Britain's Got Talent' e 'America's Got Talent', ha subito un brutto incidente , che per fortuna non ha avuto conseguenze ... Leggi su quotidiano

Paynedistelle : RT @louisscuddle: simon cowell è una persona di merda, un uomo che usa i suoi soldi per manipolare le persone, un uomo che vive di soldi, a… - lox1dfp_ : RT @louisscuddle: simon cowell è una persona di merda, un uomo che usa i suoi soldi per manipolare le persone, un uomo che vive di soldi, a… - lamacedoniadiH : RT @hirenelauraa: Se godete e siete felici perché Simon cowell, grandissima testa di cazzo e manipolatore di persone, è caduto in bici e si… - fool_for_harold : RT @hirenelauraa: Se godete e siete felici perché Simon cowell, grandissima testa di cazzo e manipolatore di persone, è caduto in bici e si… - itslouissvoice : A Simon cowell non piace questo elemento -