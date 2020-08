Si tuffano in acqua con un carrello della spesa: la bravata a Golfo Aranci (Di lunedì 10 agosto 2020) , Visited 18 times, 50 visits today, Notizie Simili: Sospetta bomba davanti alla spiaggia di Golfo… La bravata fa il giro dei social, trascinano il… Musica alta per un party tra le barche davanti…... Leggi su galluraoggi

diegodeacedoho1 : RT @RadioSavana: Lampedusa, Patrioti si tuffano in acqua per fermare gli sbarchi: 'Resteremo in acqua finchè non ci saranno più #risorseINP… - Cricrip87 : RT @RadioSavana: Lampedusa, Patrioti si tuffano in acqua per fermare gli sbarchi: 'Resteremo in acqua finchè non ci saranno più #risorseINP… - LaCnews24 : Barca con 60 migranti si incaglia nel Crotonese, alcuni si tuffano in acqua #calabrianotizie #newscalabria - RomaCaputMundi_ : RT @RadioSavana: Lampedusa, Patrioti si tuffano in acqua per fermare gli sbarchi: 'Resteremo in acqua finchè non ci saranno più #risorseINP… - Nonnepossopi1 : RT @RadioSavana: Lampedusa, Patrioti si tuffano in acqua per fermare gli sbarchi: 'Resteremo in acqua finchè non ci saranno più #risorseINP… -

Ultime Notizie dalla rete : tuffano acqua Golfo Aranci, si tuffano in acqua con un carrello della spesa Gallura Oggi Si tuffa per salvare figlio e amichetto, chi era il papà eroe morto annegato in Sardegna

Quando si è accorto che suo figlio e un amichetto, undici e dodici anni, erano in difficoltà perché un'onda aveva rovesciato il materassino, non ha esitato a sfidare le onde per aiutarli. Insieme ad a ...

Installato il “cubo di vetro”: brividi panoramici sopra la cascata di Brazzavalle

Quando “Guardo il mondo da un oblò” si rischia di annoiarsi un po’ parafrasando una celebre canzone degli Anni ’80, ma se lo si scruta dall’alto in basso, con sotto i piedi una pedana trasparente di v ...

Quando si è accorto che suo figlio e un amichetto, undici e dodici anni, erano in difficoltà perché un'onda aveva rovesciato il materassino, non ha esitato a sfidare le onde per aiutarli. Insieme ad a ...Quando “Guardo il mondo da un oblò” si rischia di annoiarsi un po’ parafrasando una celebre canzone degli Anni ’80, ma se lo si scruta dall’alto in basso, con sotto i piedi una pedana trasparente di v ...