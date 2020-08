Si tuffa nel fiume per cercare di salvare il cane, il padrone annega ma salva il suo amico a quattro zampe (Di lunedì 10 agosto 2020) Un gesto eroico quello di un uomo di 42 anni morto annegato per salvare il suo cane caduto accidentalmente in acqua. La tragedia si è consumata nei pressi di Piacenza, sulle rive del Po. Intorno alle 17 di ieri domenica 9 agosto un cane è caduto nelle acque del Po. La corrente lo stava trascinando via e il suo padrone, accortosi di quanto stava accadendo, si è tuffato per impedire che l’animale morisse. Purtroppo, la corrente ha iniziato a trascinare via anche l’uomo. Altre persone hanno visto la scena, sono intervenute e sono riuscite a portare a riva sia il cane che il suo padrone. L’animale si è salvato, l’uomo di 42 anni invece era privo di conoscenza. ... Leggi su baritalianews

