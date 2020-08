“Se giochiamo gli Us Open e moriamo di Covid per l’organizzazione è colpa nostra” (Di lunedì 10 agosto 2020) Giocare gli Us Open, a proprio rischio e pericolo. C’è scritto proprio così, nero su bianco, nel documento che l’organizzazione dello slam statunitense sta facendo firmare ai giocatori che prenderanno parte al torneo. Lo ha divulgato sui social il tennista olandese Wesley Koolhof scatenando l’ennesimo putiferio che riguarda questa edizione travagliata, dopo i forfait eccellenti di svariate star, a partire da Nadal. E dopo che Marca ha reso noto addirittura una riunione “segreta” dei top 20 che avanzano la pretesa di vedersi amnistiata la quarantena al rientro in Europa per la stagione sulla terra rossa. Nell’estratto del documento si chiede ai giocatori di dichiararsi consapevoli dei vari rischi connessi alla partecipazione. E tra i potenziali rischi indicati ci sono l’incorrere in problemi respiratori, la ... Leggi su ilnapolista

