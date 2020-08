"Salvini al governo? Che Dio ce ne scampi". Parla Giancarlo Pagliarini (Di lunedì 10 agosto 2020) “Da vecchio leghista dico che questa Lega io non la voto neppure da morto”. E’ vero che al nord la vecchia Lega non vuole votare la nuova Lega per Salvini? “Il malumore è grandissimo, non è un’invenzione giornalistica, e non è neppure malafede. In Veneto, la lista Zaia triplicherà i voti rispetto al Leggi su ilfoglio

Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ Clippino 2( grazie a ?@Carlo_bis? ) Immigrazione, cadono le braccia. A… - LegaSalvini : Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota. - LegaSalvini : ZONE ROSSE, MATTEO #SALVINI POLVERIZZA IL GOVERNO: ANDREBBERO ARRESTATI - LaraPolidori : RT @lucianocapone: Non esistono i 'decreti di Salvini', ma i decreti sicurezza del governo di cui @lofioramonti era ministro. Quindi sono a… - FemiaLuca1 : @matteosalvinimi Appena il popolo italiano voterà e si fara un governo votato dal popolo quindi lega salvini premie… -