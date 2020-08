"Robin Williams ha visto se stesso disintegrarsi": gli ultimi giorni di vita dell'attore in un doc (Di lunedì 10 agosto 2020) «Per troppe persone è stato difficile capire perché Robin se ne sia andato. Quando qualcuno si toglie la vita, c’è sempre qualcosa di più e questo film è quel qualcosa in più»: parla così la vedova di Robin Williams in occasione del lancio del documentario sugli ultimi giorni di vita dell’attore. In “Robin’s Wish” - di cui è appena stato pubblicato il trailer - Susan Schneider Williams indaga sulle cause che lo avrebbero spinto al suicidio, quell′11 agosto del 2014, a soli 63 anni.Sebbene la causa ufficiale della morte sia stata «asfissia per impiccagione», l’esame ... Leggi su huffingtonpost

Robin Williams: ecco il toccante trailer del documentario dedicato all’attore scomparso

L’11 agosto del 2014 Robin Williams ci ha lasciati. Una data davvero triste per moltissimi fan dell’attore nel mondo. Ma per ricordare la sua memoria presto sarà disponibile Robin’s Wish, un documenta ...

L'11 agosto del 2014 Robin Williams ci ha lasciati. Una data davvero triste per moltissimi fan dell'attore nel mondo. Ma per ricordare la sua memoria presto sarà disponibile Robin's Wish, un documenta ...