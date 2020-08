Raggira una parente di 96 anni e le porta via 150mila euro (Di lunedì 10 agosto 2020) La Polizia di Stato ha concluso le indagini nei confronti di un uomo di Capannori, in provincia di Lucca, colpevole di avere Raggirato un'anziana parente di 96 anni , sottraendole una cospicua somma ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : #Lucca. Raggira una parente di 96 anni e le porta via 150mila euro - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Raggira una 96enne sottraendole denaro, indagato p... - MirkoDelGiudice : @BullaInterista Sembra strano appunto l’italia che come sappiamo non è proprio una delle più economiche ma forse è… - Ettore572 : RT @Massimo01867495: @Ettore572 Tetto non manutenzionato..multa e condanna per il proprietario..non ridete perché alla Signora di Roma che… - Massimo01867495 : @Ettore572 Tetto non manutenzionato..multa e condanna per il proprietario..non ridete perché alla Signora di Roma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggira una Raggira una parente di 96 anni e le porta via 150mila euro LA NAZIONE Raggira una parente di 96 anni e le porta via 150mila euro

Lucca, 10 agosto 2020 - La Polizia di Stato ha concluso le indagini nei confronti di un uomo di Capannori, in provincia di Lucca, colpevole di avere raggirato un'anziana parente di 96 anni, sottraendo ...

Raggira la zia e le sottrae dal conto corrente oltre 150 mila euro

La polizia ha concluso le indagini nei confronti di un uomo di Capannori di 66 anni, colpevole di avere circuito un’anziana parente di 96 anni sottraendole una cospicua somma di denaro. L’indagato, n ...

Lucca, 10 agosto 2020 - La Polizia di Stato ha concluso le indagini nei confronti di un uomo di Capannori, in provincia di Lucca, colpevole di avere raggirato un'anziana parente di 96 anni, sottraendo ...La polizia ha concluso le indagini nei confronti di un uomo di Capannori di 66 anni, colpevole di avere circuito un’anziana parente di 96 anni sottraendole una cospicua somma di denaro. L’indagato, n ...