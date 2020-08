Pd, per la prima volta una ragazza eletta segretario dei giovani dem (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono terminate ieri le votazioni valide per il IV congresso dei giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico. Ha conquistato la maggioranza dei delegati ed è stata eletta segretaria nazionale Caterina Cerroni, molisana originaria di Agnone, che si era presentata in ticket con l’italo-albanese Davide Skenderi, di Milano. Caterina è la prima ragazza a diventare segretaria dei giovani del Pd.Vicepresidente della International Union of Socialist Youth (IUSY), è stata per anni amministratrice locale e ha ottenuto circa 35 mila preferenze alle ultime elezioni europee come candidata nella circoscrizione Sud. Leggi su huffingtonpost

Inter : ?? | COMPLEANNO 25 anni fa ha indossato per la prima volta i colori nerazzurri, oggi compie 47 anni: tanti auguri d… - borghi_claudio : Oh finalmente. Vedo in tendenza #Referendum2020_iovotoNo Per la prima volta un hashtag che ci ricorda che si sta ch… - matteosalvinimi : Orgoglioso degli amministratori leghisti, che lavorano per assegnare le case popolari prima agli Italiani. E pazien… - justadoreharold : RT @InArteVeronica: SONO FELICE. Lo voglio urlare al mondo. Per la prima volta nella mia vita da quando ne ho memoria, sono così felice che… - RoTroiano : La regione Lazio è la prima ad organizzarsi per programmare tamponi e test a coloro che rientrano dalla vacanze.… -

Ultime Notizie dalla rete : per prima Gp Silverstone, testa-coda alla prima curva per Vettel Adnkronos FORMULA E

Solo per una manciata di giri Da Costa aveva preso ... che ha confermato gli straordinari progressi della Nissan e.Dams. Quelli che fino a prima della gara erano i pretendenti che potevano ancora ...

Calcio. Le prime parole in biancoblu di Cristian Cattardico: "Nessuna promessa, tanti fatti"

L'ufficialità arriverà quando il nuovo club sarà fondato e Cristian Cattardico avrà la possibilità di apporre la propria firma sulla documentazione societaria, ma ormai non ci sono dubbi su chi guider ...

Solo per una manciata di giri Da Costa aveva preso ... che ha confermato gli straordinari progressi della Nissan e.Dams. Quelli che fino a prima della gara erano i pretendenti che potevano ancora ...L'ufficialità arriverà quando il nuovo club sarà fondato e Cristian Cattardico avrà la possibilità di apporre la propria firma sulla documentazione societaria, ma ormai non ci sono dubbi su chi guider ...