Paura a Taranto, violenta rissa tra immigrati nigeriani con mazze e bottiglie di birra (Di lunedì 10 agosto 2020) Una violenza inaudita, scatenata nelle strade. Una rissa tra immigrati nigeriani che si sono affrontati sotto gli occhi di tutti. Paura e allarme in pieno centro a Taranto. Gli agenti della Questura hanno denunciato tre persone, tutte – come detto – di nazionalità nigeriana. Gli extracomunitari hanno usato come armi bottiglie di birra e grosse mazze. rissa tra immigrati nigeriani, l’arrivo degli agenti Quando gli agenti sono giunti sul posto, gli immigrati nigeriani avevano già preso la via della fuga. Ma, nel corso delle perlustrazioni, i poliziotti hanno notato tre uomini accovacciati dietro alcune auto in sosta. Volevano nascondersi ... Leggi su secoloditalia

Momenti di paura nella notte a Taranto. Due persone hanno esploso alcuni colpi di pistola contro un 39enne che si trovava in sella ad una bicicletta. L’agguato è avvenuto nel centro storico del capolu ...

Un violento nubifra­gio si è abbattuto nel pomeriggio di giovedì 6 sulla città e sul ver­sante orientale della provincia. A Taranto la pioggia, come spes­so accade in queste circostanze, ha allagato i ...

