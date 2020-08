Ostia. Camminando contro la violenza (Di lunedì 10 agosto 2020) Una sfilata all’insegna della solidarietà per dire no alla violenza sulle donne. È quanto organizzato dal Laboratorio Una donna, insieme a Sos Lazio e il Comitato Flat Tax. La sfilata con spettacolo “Camminando contro la violenza” si terrà il 30 agosto 2020 presso Piazza Anco Marzio ad Ostia. “E’ con grande soddisfazione che annuncio la sfilata – dichiara in un comunicato Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una donna – dove 50 tra giovani ragazze e ragazzi, bambini ed artisti di Ostia saranno presenti in piazza e cammineranno tutti insieme contro la violenza. L’evento è fortemente voluto dalle attività commerciali di Ostia, in particolare quelle ... Leggi su romadailynews

Un modo per «lasciare il segno in tutte le spiagge italiane», così Fratelli d’Italia spiega in una nota l’idea di lanciare le infradito del partito. E il segno lo lasciano letteralmente: camminando su ...

Fratelli d'Italia lancia "le infradito dei Patrioti"

