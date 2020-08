Nour, la recensione: Sergio Castellitto è Pietro Bartolo, non un eroe, ma un essere umano (Di lunedì 10 agosto 2020) La recensione di Nour, ritratto del medico di Lampedusa Pietro Bartolo, mostrato nel suo impegno quotidiano nell'accoglienza dei migranti. Quando il contenuto è tale da esigere la massima fruibilità, la forma si deve adeguare. Convinto di questo assunto, Maurizio Zaccaro racconta con passione nel suo nuovo film la persona di Pietro Bartolo usando un linguaggio semplice e immediato, come sottolinea la recensione di Nour. C'è bisogno di un punto di vista diverso sulla questione dei migranti perché da troppo ormai l'Italia è divisa in due fazioni: chi ritiene sacrosanta l'accoglienza e chi vorrebbe vedere tutti gli immigrati respinti in mare, convinto che sfruttino risorse che potrebbero essere destinate ... Leggi su movieplayer

Quando il contenuto è tale da esigere la massima fruibilità, la forma si deve adeguare. Convinto di questo assunto, Maurizio Zaccaro racconta con passione nel suo nuovo film la persona di Pietro Barto ...

