Nessun tetto ma bastava un’autocertificazione per avere i soldi. Anche la Germania ha i suoi furbetti del Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) In Italia ora sono nell’occhio del ciclone. Non si aspetta altro che conoscere i nomi dei cinque parlamentari che hanno chiesto il bonus da 600 euro – poi mille – riservato alle partite iva e pensato dal governo come aiuto durante l’emergenza Coronavirus. Cinque nomi (+1, considerando il conduttore tv) che si aggiungono alla lunga lista degli imprenditori che hanno sfruttato la cassa integrazione per risparmiare sui costi del lavoro. Ma la truffa ai danni dello stato e dei cittadini non è una prerogativa tutta italiana: Anche la Germania ha dovuto fare i conti con frodi dello stesso tipo. Proprio come quello italiano, Anche il governo tedesco ha sostenuto imprese e liberi professionisti con aiuti finanziari durante la pandemia. Negli ultimi mesi, però, sono migliaia le truffe su ... Leggi su open.online

