Metaponto | nel degrado il complesso scultoreo di Apollo e Dafne

METAPONTO - Un flash mob con decine di artisti provenienti da ogni angolo d’Italia e forse d’Europa. Per difendere il patrimonio artistico cittadino dal degrado e dall’incuria in cui versa, spesso per ...

