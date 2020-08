Lo United soffre ma passa: Fernandes piega il Copenaghen nei supplementari (Di martedì 11 agosto 2020) Con molta più fatica del previsto il Manchester United batte il Copenaghen e raggiunge la diciottesima semifinale continentale della sua storia. I danesi, per nulla impauriti dal blasone degli avversari, hanno disputato una bellissima partita e sono andati più volte vicino a firmare la storica impresa. Alla fine il carisma e l’esperienza degli inglesi hanno avuto la meglio ma per Solskjaer c’è molto da migliorare per raggiungere la finale del 21 agosto. Il primo tempo In avvio le due compagini non presentano variazioni rispetto alle previsioni della vigilia. Negli inglesi Romero vince il ballottaggio con De Gea, per il resto formazione confermata. Allo stesso modo Solbakken, ex compagno di nazionale dello stesso Solskjaer, presenta una formazione sbarazzina pronta a sorprende gli inglesi con rapide ripartenze. E la ... Leggi su sport.periodicodaily

