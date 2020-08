L'Inter non molla la presa su Ndombele: ipotesi scambio col Tottenham ma l'ingaggio del francese frena i nerazzurri (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Inter non molla la presa sul centrocampista in uscita dagli Spurs: i costi dell'eventuale operazione tra cartellino ed ingaggio però frenano i nerazzurri. Leggi su 90min

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - Inter : ???? | EEEEEEERIKSSSSENNNNNN!!! 83' - Proprio #Eriksen!!! Appena entrato!!! Djenè sbaglia il rinvio e il danese dent… - ACBINO1971 : @LeoMilan80 Paolo Rossi con il Milan non si può guardare meno male ha fatto due gol all’Inter!! - Piazzino21 : RT @robypava: Dai, se Pirlo non dovesse convincere, lo si potrebbe sempre sostituire con Guglielminpietro. L'Inter farebbe così. -