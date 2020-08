Kynsy – ‘Cold Blue Light’ (Di lunedì 10 agosto 2020) La polistrumentista di Dublino Ciara Lindsey intraprende un nuovo viaggio musicale con il progetto solista Kynsy. Il singolo di debutto “Cold Blue Light” promette un futuro luminoso. Kynsy, vero nome Ciara Lindsey, è un’artista, produttrice e polistrumentista di 23 anni di talento che ha impressionato molto con le sue esibizioni al Whelan’s One To Watch e all’Ireland Music Week grazie alle sue melodie e ai suoi testi d’impatto. “Cold Blue Light” è il suo singolo di debutto per che allude solo alle delizie oscure che Kynsy ha in serbo per il suo pubblico da qui in avanti. “’Cold Blue Light’ parla dei bulli che tutti incontriamo nella vita e che cercano un significato nell’oscurità che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Kynsy ‘Cold