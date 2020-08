Juve, Matuidi a un passo dall’addio: vicino l’accordo con l’Inter Miami (Di lunedì 10 agosto 2020) Blaise Matuidi vicinissimo all’addio alla Juve. Il centrocampista è ad un passo dall’accordo con un club di Mls L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve porta ad un cambio di filosofia nella gestione del gruppo. La dirigenza ha intenzione di svecchiare la squadra e in questo senso uno dei primi a partire potrebbe essere Blaise Matuidi, che sembra sempre più vicino al trasferimento in Mls. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è vicino ad un accordo con l’Inter Miami, club che ha Beckham tra i proprietari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

