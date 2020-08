In Calabria l'esercito nelle strade per controllare il distanziamento sociale (Di lunedì 10 agosto 2020) A Diamante, Scalea e Sangineto, le pattuglie sono state chiamate a vigilare su movida, mascherine e assembramenti Leggi su repubblica

Lucagrossi66 : Prove ufficiali. In Calabria l'esercito nelle strade per controllare il distanziamento sociale - marino29b : RT @SM_Difesa: #9agosto #AIB2020 Assetti di @Esercito, #MarinaMilitare e #AeronauticaMilitare militare sono intervenuti in settimana per s… - lastep440 : RT @SM_Difesa: #9agosto #AIB2020 Assetti di @Esercito, #MarinaMilitare e #AeronauticaMilitare militare sono intervenuti in settimana per s… - Schiaff61 : RT @SM_Difesa: #9agosto #AIB2020 Assetti di @Esercito, #MarinaMilitare e #AeronauticaMilitare militare sono intervenuti in settimana per s… - ivolkman : RT @SM_Difesa: #9agosto #AIB2020 Assetti di @Esercito, #MarinaMilitare e #AeronauticaMilitare militare sono intervenuti in settimana per s… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria esercito L'Esercito vigilerà sulla movida nell'alto Tirreno Cosentino Corriere della Calabria In Calabria l'esercito nelle strade per controllare il distanziamento sociale

Esercito nelle strade per controllare che distanziamento sociale e obbligo di mascherina vengano rispettati e assessori in consolle a sdoganare serate che fanno assiepare migliaia di persone. Nell’est ...

Coronavirus: mancato rispetto norme, sindaco chiude lido

(ANSA) - DIAMANTE, 10 AGO - La chiusura di un lido balneare di Diamante, il "Sottosopra Beach", sarà disposta dal sindaco della località turistica del Tirreno Cosentino Ernesto Magorno per il mancato ...

Esercito nelle strade per controllare che distanziamento sociale e obbligo di mascherina vengano rispettati e assessori in consolle a sdoganare serate che fanno assiepare migliaia di persone. Nell’est ...(ANSA) - DIAMANTE, 10 AGO - La chiusura di un lido balneare di Diamante, il "Sottosopra Beach", sarà disposta dal sindaco della località turistica del Tirreno Cosentino Ernesto Magorno per il mancato ...