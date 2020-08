Ferrari a due facce: il problema Vettel e la rivolta di Binotto (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ una Ferrari a due facce quella che si è vista durante il Gran Premio del 70° anniversario della Formula Uno. La vettura durante le prove libere aveva dato segnali tutt’altro che positivi. Prima la mancanza di un passo gara adatto agli obiettivi in gara, poi la rottura della power unit sulla monoposto di Sebastian Vettel. Poi in gara, a tratti Leclerc sembrava aver passo per provare ad attaccare Bottas, per poi arrendersi al ritorno di Lewis Hamilton e della potenza dello strabiliante motore Mercedes. Resta però da risolvere in tempi brevi il problema Sebastian Vettel. Il tedesco guida da separato in casa e l’ennesima prestazione negativa potrebbe provocare un suo allontanamento prima del previsto dalla scuderia di Maranello. Vettel:un peso ... Leggi su sport.periodicodaily

