Fase 3: Socialness, digital marketing per aiutare pmi a intercettare clienti (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Labitalia) - “Durante il lockdown gli italiani hanno imparato a fare i loro acquisti on line, ma ora che le botteghe e i negozi hanno riaperto, come possiamo riportare le persone a fare acquisti nei negozi? Per ripartire è necessario che le piccole imprese impostino una metodologia verificata di marketing digitale studiata appositamente per la loro specificità e il forte orientamento sul territorio". Ad affermarlo Tino Bassu e Domenico Mancuso, imprenditori e fondatori di Socialness, agenzia di marketing a risposta diretta che aiuta le micro imprese locali ad intercettare clienti portandoli dall'online all'offline e le supporta nel processo di digital transformation. Bassu e Mancuso hanno ideato un sistema di digital ... Leggi su iltempo

