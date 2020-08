Fall Guys è un grande successo e gli sviluppatori vorrebbero portarlo su altre piattaforme (Di lunedì 10 agosto 2020) Fall Guys: Ultimate Knockout è uscito dal nulla e ha letteralmente preso d'assalto Internet. Il gioco multiplayer di Mediatonic offre un'esperienza traboccante di fascino e intrattenimento caotico e ha già visto un successo stellare su tutti i fronti. Ovviamente, ciò significa che ci sono molte persone che vogliono giocare ma non possono farlo perché il gioco è disponibile solo su PC e PS4, ma gli sviluppatori vorrebbero portare il titolo su altre piattaforme.Nelle FAQ sul sito web del gioco, in risposta alla domanda su eventuali piani per portare Fall Guys su Switch o Xbox One, Mediatonic ha detto che gli piacerebbe farlo, ma bisognerà capire quanta domanda c'è per il gioco."Per ... Leggi su eurogamer

