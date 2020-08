Emma Marrone innamorata: ritorno di fiamma con l’ex Nikolai Danielsen (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovo fidanzato per Emma Marrone. Anzi ritorno di fiamma: la cantante è stata avvistata di nuovo con Nikolai Danielsen, il modello norvegese con il quale ha vissuto un flirt la scorsa estate. La coppia è stata beccata dai paparazzi di Giornalettismo a Roma, durante una visita al Parco Colosseo. Con loro anche Franci, la manager … L'articolo Emma Marrone innamorata: ritorno di fiamma con l’ex Nikolai Danielsen proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

