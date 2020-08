“È lei”. Antonella Elia, succede tutto a pochi giorni dalla fine di Temptation Island (Di lunedì 10 agosto 2020) Sopra le righe, senza filtri, diretta e schietta, sempre protagonista. Il mondo dello spettacolo sa essere spietato, ma una volta entrati nel cuore di milioni di spettatori è difficile uscirne. E Antonella Elia lo sa bene. L’attrice, conduttrice e showgirl torinese si impose all’attenzione del pubblico, dopo la partecipazione a “Non è la Rai”, in tandem con un mostro sacro come Raimondo Vianello su Italia Uno con Pressing e poi tante partecipazioni a varietà e show di successo come il “Karaoke” con Beppe Fiorello, “Cuori e denari” con Alberto Castagna, fino a quella che viene considerata la prima contestazione mediatica contro le pellicce animali. Alla “Ruota della Fortuna” una concorrente rifiutò il premio, appunto una pelliccia e la Elia si ... Leggi su caffeinamagazine

