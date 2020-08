Covid 19, scende l’età media dei contagi (Di lunedì 10 agosto 2020) Se all’inizio dell’epidemia l’età media dei contagiati era di oltre 65 anni, adesso è scesa a 38: lo segnala l’Istituto Superiore di Sanità. Come dimostrano i dati della Sorveglianza integrata Covid-19, è salita notevolmente, negli ultimi 30 giorni, anche la percentuale di contagiati under 18: è passata dal 2,3% del 22 giugno al 13,2%. La fascia di età 19-50 rappresenta il 55,2% degli infetti: in una settimana il numero di contagiati fra i 20 e i 29 anni è aumentato da 300 a 400, e fra i 13enni e i 19enni è passato, nello stesso arco di tempo, da 100 a 200 casi. Secondo gli esperti, il motivo è da rintracciare nell’estate, nella movida, nella ripresa dei contatti. Come spiega l’epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità, Patrizio Pezzotti, «I ragazzi hanno una modalità di comportamento più a rischio, si abbracciano, ballano in discoteca, vanno in vacanza dimenticandosi la mascherina mentre oggi le persone più anziane si proteggono di più». Leggi su vanityfair

