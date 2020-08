Coronavirus, tutta l'ira di De Luca: «Controlli o presto frontiere chiuse» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l'80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall'estero. È indispensabile... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutta Lazio, test a chi torna dalle vacanze. Zingaretti: «Facciamoli in tutta Italia» Il Messaggero Alleva la speranza+: Enel e Legambiente per le aziende terremotate e colpite dal Covid

In caso di candidatura nell’ambito dell’emergenza covid-19 occorre allegare documenti che attestino ... che da due anni è rimasta sola con tre figli e vorrebbe puntare tutto su un allevamento ovino ad ...

Raffaello il più amato, sold out la mostra alle Scuderie

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Tutto esaurito per "Raffaello 1520 - 1483 ... calcolata per il rispetto delle misure di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. Grande successo anche per le ...

