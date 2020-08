«Terroriste, Zerha e le altre», il docufilm sulla lotta delle donne simbolo della causa curda (Di domenica 9 agosto 2020) In Turchia a girare ci sono arrivati muniti solo di visto turistico, reflex e cavalletto in miniatura per evitare pedinamenti e requisizioni. Faranno ritorno in Italia con le schede di registrazione attaccate addosso e non prima di aver spedito i diversi hard disk con tutto il materiale raccolto: sono Fabio Colazzo, video operatore, e la giornalista Francesca Nava, ideatrice e co-regista del docufilm «Terroriste, Zerha e le altre». Prodotto dallo Studio Creative Nomads e distribuito in Italia da Fandango, il documentario testimonia la repressione del governo turco di Erdoğan, attraverso le storie di tre donne impegnate ed influenti, tutte incarcerate per aver sostenuto le istanze del popolo curdo: «Tre modi bellissimi di essere donna e attivista – racconta Marica Casalinuovo, altro volto della compartecipata regia insieme a Marella Bombino e Vicky Chinaglia– donne che senza mai conoscersi stavano contemporaneamente lottando sugli stessi fronti con armi diverse: Zehra Doğan con la sua arte tra le bombe, il medico Şebnem Korur Fincanci, con le sue documentazioni, e la scrittrice Asli Erdoğan, voce della coscienza di un popolo». https://vimeo.com/372075227 Leggi su vanityfair

