Street Fighter perde il suo storico producer, Yoshinori Ono lascia Capcom dopo 30 anni di carriera (Di domenica 9 agosto 2020) La comunità dei picchiaduro oggi ha perso un piccolo tassello molto importante della sua storia: lo storico produttore di Street Fighter, Yoshinori Ono, ha annunciato le proprie dimissioni da Capcom, lasciandosi alle spalle 30 anni di carriera nella nota software house.Attraverso un messaggio diretto ai fan e pubblicato sul suo canale Twitter, Ono ha ringraziato tutte le persone con cui ha lavorato in questi anni e i fan che hanno sempre sostenuto i suoi titoli."Sono stato insieme alla serie Street Fighter per molto tempo, ho vissuto momenti felici, momenti tristi e momenti non esistenti. Il mio cuore è pieno di ringraziamenti per quei giocatori che hanno offerto il proprio supporto a ... Leggi su eurogamer

